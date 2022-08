Quanto costa DAZN su Sky? I prezzi dell'offerta attiva dall'8 Agosto

Nella serata di ieri è finalmente arrivata l'ufficialità dell'accordo tra SKY e DAZN per la Serie A, con la relativa offerta commerciale che sarà operativa dal prossimo 8 Agosto 2022 e che prevede non solo l'arrivo dell'app su Sky Q, ma anche il lancio di un canale "Zona DAZN".

Il canale sarà disponibile alla posizione 214 del telecomando Sky, sempre dall'8 Agosto 2022 e trasmetterà una playlist di eventi tra cui i sette match della Serie A TIM che restano esclusiva di DAZN e si aggiungono alle tre partite in co-esclusiva trasmesse anche da Sky tramite i suoi canali.

Nelle faq, riprese dai colleghi di Calcio e Finanza, sono emersi anche dei dettagli sui costi e dettagli. A quanto pare, per poter accedere a Zona DAZN l'utente non solo dovrà essere abbonato a Sky ma anche allo stesso DAZN, ed infatti viene evidenziato che "per aggiungere il canale ZONA DAZN dovrai essere un cliente Sky con abbonamento TV attivo e dovrai avere un abbonamento DAZN (con piani STANDARD o PLUS) attivo".

Inoltre, l'attivazione non sarà a costo zero e ZONA DAZN ha un costo di 5 Euro al mese che si aggiungono a quelli di DAZN Standard o DAZN Plus (rispettivamente 29,99 e 39,99 Euro). Qui trovate tutti i dettagli sulle differenze tra DAZN Standard e DAZN Plus.