Quanto costa un decoder per il digitale terrestre DVB-T2 al Black Friday?

Continua la nostra marcia d'avvicinamento al Black Friday del 26 Novembre e continuiamo a fare il punto sulle possibili offerte che saranno proposte dalle varie catene di distribuzione d'elettronica sui prodotti più interessanti.

Come noto, la settimana scorsa è partito lo switch off al DVB-T2 e sono sempre più le persone che hanno scoperto di avere la necessità di acquistare un nuovo decoder o un nuovo TV.

Per coloro che hanno scelto di optare per la prima opzione, possiamo facilmente ipotizzare degli sconti da parte di Amazon ed altri negozi simili in occasione del Venerdì Nero dello Shopping e del Cyber Monday.

Partiamo col dire che attualmente i decoder DVB-T2 vengono proposti ad un prezzo medio di 50 Euro, sebbene siano disponibili anche varianti più economiche.

Per il Black Friday 2021 possiamo però prevedere una riduzione media di 20 Euro, che potrebbe consentire di portare a casa a circa 30 Euro anche decoder di fascia medio-alta, con funzionalità smart ed opzioni aggiuntive. Per i decoder DVB-T2 e DVB-S2 combinati invece i prezzi già ad oggi sono più alti, ed è improbabile che scendano di troppo nel corso del Black Friday.

Il nostro consiglio è comunque di temporeggiare ancora un pò: la giornata di sconti è in programma tra meno di un mese.