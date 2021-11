Quanto costa un decoder DVB-T2 DigiQuest? I prezzi pre Black Friday 2021

Quando mancano diciassette giorni al Black Friday 2021, facciamo il punto sul costo dei decoder per il digitale terrestre DVB-T2 a marchio DigiQuest, che è tra i marchi più famosi del settore. Ecco il listino prezzi ufficiale e privo di sconti.

Partiamo col dire che i prezzi in questione sono quelli di listino, ed online potrebbero essere disponibili anche offerte che portano i costi più in basso.

Il decoder 990 REC può essere acquistato al prezzo di 39,99 Euro ed include anche la funzione di videoregistrazione per registrare i propri canali preferiti ed il Time Shift per mettere in pausa qualsiasi programma in diretta tv.

Disponibile a 49,90 Euro il Digiquest Voice, che come suggerisce il nome è compatibile anche gli Echo di Amazon per registrare, vedere film, foto ed ascoltare musica. Il decoder può essere controllato interamente con la voce, grazie al supporto Alexa.

Easy Scart Voice, invece, costa 39,90 Euro e si differenzia per la possibilità di agganciarlo direttamente alla presa SCART, il che è ottimo per i TV più datati.

Sullo shop di Digiquest troviamo anche l'MX5, a 29,99 Euro, un ricevitore Full HD con funzione CEC e supporto alle app. L'SH5 anche costa 29,99 Euro.

Qualche giorno fa su queste pagine abbiamo anche ipotizzato i possibili prezzi dei decoder DVB-T2 al Black Friday.