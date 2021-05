Quanto costa un decoder Tivùsat? La situazione a Maggio 2021

Come abbiamo avuto modo di raccontare, nel 2021 saranno tanti i cambiamenti per la TV italiana ed alcuni di questi riguarderanno anche il satellitare, dal momento che i canali Mediaset saranno trasmessi solo in HD. Per questo motivo, in molti potrebbero essere interessati ad acquistare un decoder Tivùsat, ma quanto costa? Vediamo la situazione.

Costo decoder Tivùsat

Decoder ICAN S490 Digitale HD Tivùsat Ricevitore Satellitare HEVC DVBS2 HDMI Dolby TVSat i-Can Media Player: 105 Euro

Digiquest Decoder Tivùsat Classic Q20, Nero: 142,49 Euro

Telesystem TS9018 Full HD HEVC H.265 Smartcard HDMI DVB-S2 Ricevitore satellitare con Tivusat attivo HD: 145 Euro

Come si può vedere, quindi, salvo rari casi (come nel primo) il prezzo si aggira intorno ai 145 Euro. Come avvenuto anche in altre circostanze, però, sottolineiamo che i prezzi della notizia si riferiscono al momento in cui è stata scritta, e potrebbero anche cambiare nel corso delle prossime settimana.

Per tutti i dettagli su cosa si può vedere con Tivùsat vi rimandiamo alla nostra notizia comprensiva della lista canali in HD ed in 4K. Ricordiamo che Tivùsat è una piattaforma completamente gratuita che necessita solo di un decoder ed una smart card abilitata. Di recente è anche stata ampliata l'offerta di sport gratuito con due nuovi canali TV, MS Sport TV ed MS Channel.