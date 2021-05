Quanto costa il digitale terrestre DVB T2? I prezzi di TV e decoder

Ne abbiamo parlato sotto vari aspetti: lo switch off al DVB-T2 è ormai vicino e sempre più utenti si stanno ritrovando con la spiacevole sorpresa e sono costretti a cambiare TV. Ma quali sono i costi da sostenere per accedere al nuovo standard per la TV italiana? Vediamolo insieme.

Dando per assodato che avete controllato se il vostro TV supporta il DVB-T2 e vi siete resi conto che sarete costretti ad acquistarne uno nuovo o un decoder, vediamo quali sono le opzioni sul tavolo.

E' innegabile che la soluzione low cost sia rappresentata da un decoder DVB-T2: la scelta sul mercato è davvero molto ampia e come segnalato nella nostra FAQ dedicata, si può spendere anche meno di 50 Euro su Amazon per portare a casa un ricevitore di buona fattura, ma di livello standard e senza funzioni avanzate. E' chiaro che se si desidera un decoder combo DVB-T2/S2, il prezzo sale.

Discorso diverso per i TV, per cui la scelta è ancora più ampia: per i modelli base HD con diagonali inferiori ai 32 pollici è possibile trovare anche qualcosa a 150 Euro, e propongono il supporto sia al DVB-T2 che al satellitare.

Ricordiamo, ancora una volta, che se si acquistare un TV o decoder DVB-T2 in negozio è possibile godere del bonus TV da 50 Euro a patto di rispettare i requisiti previsti dalla normativa.