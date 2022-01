Quanto costa fare il duplicato della Tessera Sanitaria?

Qualche giorno fa su queste pagine abbiamo spiegato quanto costa rifare tutti i documenti in caso di smarrimento. Quest'oggi ci soffermiamo sulla Tessera Sanitaria, un documento che nell'ultimo anno è diventato sempre più importante e centrale nella quotidianità di milioni di italiani.

A differenza di quanto avviene con Carta d'Identità Elettronica, Passaporto o Patente, la Tessera Sanitaria è un documento completamente gratuito che non necessita del pagamento di alcuna somma di denaro per la sua emissione.

Ciò si estende sia alla prima emissione che in caso di furto, smarrimento e deterioramento. Come abbiamo spiegato nella nostra guida in cui abbiamo indicato come richiedere il duplicato della Tessera Sanitaria, infatti, la procedura può essere completata sia da casa che presso lo sportello dell'ASL o dell'Agenzia delle Entrate più vicino.

In tutti i casi, non è previsto alcun costo visto che la Tessera Sanitaria rappresenta un documento che accerta la copertura sanitaria del cittadino in Italia ed Europa. Precisiamo però che a differenza di Patente, Carta d'Identità Elettronica e Passaporto, non rappresenta un documento di riconoscimento valido, in quanto non contiene le foto identificative della persona che la possiede o che l'ha richiesta.

La Tessera Sanitaria può però essere utilizzata anche come Carta Nazionale Servizi: su queste pagine abbiamo spiegato come attivare il chip della Tessera Sanitarie.