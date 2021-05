Quanto costa farsi installare una linea FTTH? Costi e procedura per il condominio

Avete verificato se siete coperti dalla FTTH o FTTC ed avete scoperto che nella vostra zona è disponibile la FTTH. A questo punto non dovete fare altro che richiedere l'attivazione della connessione: non sapete cosa comporta ciò? Ve lo spieghiamo noi.

Innanzitutto, dobbiamo partire dal fatto che, come indicato da Open Fiber sul proprio sito web nella sezione FAQ, se nella vostra zona sono in corso i lavori per la posa della fibra non dovrete fare altro e non è necessario una richiesta esplicita.

Una volta effettuata la richiesta di attivazione, una ditta incaricata da Open Fiber procederà con i lavori di predisposizione e cablaggio dell'edificio: gli operai mostreranno il tesserino identificativo e nel caso di condomini, prenderanno accordi con l'amministratore.

Un aspetto estremamente importante da sottolineare è che la predisposizione dell'edificio alla fibra ottica è gratuita e non è necessario sostenere alcun costo per la realizzazione dell'impianto: nel caso in cui la ditta dovesse chiedere il pagamento di una somma, si tratta di una truffa bella e buona dal momento che non è previsto nella normativa. Discorso diverso per l'attivazione ed installazione della linea FTTH presso il proprio appartamento: in questo caso i costi variano a seconda dell'operatore scelto e sono visibili al momento della sottoscrizione.

Per l'attivazione del servizio non è previsto un arco di tempo prestabilito, ed infatti nelle condizioni viene specificato che "essendo diverse tra loro le abitazioni e le esigenze dei proprietari, il tempo necessario all’attivazione verrà valutato direttamente dalla ditta incaricata di concerto con l’Operatore che hai deciso di utilizzare".

Sempre restando in ambito condominiale, l'attivazione può essere richiesta anche da un solo appartamento: non è necessario che tutti lo facciano.