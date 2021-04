Quanto costa la fibra ottica Tim? Le offerte di Aprile 2021

Tim propone un ampio ventaglio di promozioni per gli utenti che sono interessati ad attivare i propri servizi in fibra ottica, attivabili ovviamente esclusivamente nelle aree coperte dalla fibra. Se quindi siete residenti in uno dei comuni in cui è possibile attivare la fibra, vediamo quali sono le promozioni che possono essere attivate ad Aprile.

Tim promozioni Fibra Aprile 2021

In questo mese, le offerte per la fibra sono due:

TIM Super Fibra : ha un costo di 29,90 Euro al mese ed offre la fibra fino ad 1 Gigabit/s. Nell'offerta è incluso anche il modem TIM Hub+, oltre a chiamate illimitate e Google Nest in regalo. Come si legge nella pagina dedicata, in cui sono presenti tutte le informazioni del caso, i 29,90 Euro al mese includono anche il contributo di attivazione di 10 Euro al mese per 24 mesi ed il modem in vendita a 5 Euro per 48 mesi;

TIM Super Fibra + Opzione Mobile ha un prezzo di 39,90 Euro al mese e si articola su due fronti. Per quanto riguarda la promozione per la casa, troviamo la fibra, il modem TIM Hub+ e chiamate illimitati, con i primi due mesi in regalo. Su smartphone invece sono inclusi minuti ed SMS illimitati e Giga illimitati con TIM Unica. Non è previsto alcun costo per la SIM, ma la promo è solo online e può essere attivata direttamente dal sito web ufficiale.

L'attivazione può essere effettuata anche tramite call center e presso i principali punti vendita di TIM sparsi sul territorio italiano.