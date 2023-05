Quanto costa il Galaxy S23 Ultra a Samsung? Molto meno del previsto!

Dopo aver visto la lussuosa Limited Edition di Samsung Galaxy S23 Ultra, che purtroppo però non arriverà mai in occidente, scopriamo oggi un'altra interessante informazione riguardo al top di gamma Samsung del 2023. Uno studio, in particolare, ci svela quanto costa produrre un Samsung Galaxy S23 Ultra al colosso coreano.

Nelle scorse ore, infatti, Counterpoint Research ha pubblicato la Bill of Material (BoM) di Samsung Galaxy S23 Ultra, svelando che il top di gamma Samsung costa "solo" 469 Dollari all'azienda che lo produce, almeno nella variante da 8 GB di RAM e 256 GB di storage. Nel 2021, l'S21 Ultra costava 533 Dollari a Samsung, mentre nel 2020 il Galaxy Note 20 Ultra costava circa 550 Dollari.

Stando a quanto riporta Counterpoint, è Qualcomm a causare le spese maggiori a Samsung, ammontando al 34% dei costi di produzione del Galaxy S23 Ultra. Questi ultimi, dunque, dovrebbero essere in gran parte devoluti al chipset esclusivo dello smartphone, lo Snapdragon 8 Gen2 For Galaxy, e agli altri chip prodotti da Qualcomm, come i modem 5G e i ricevitori Bluetooth.

La seconda voce di spesa del Galaxy S23 Ultra, inaspettatamente, ci porta di nuovo a Samsung: il colosso coreano, infatti, paga il 33% del BoM del suo top di gamma ad altre divisioni interne della stessa azienda, che producono il display LTPO dello smartphone, la memoria NAND Flash e la batteria, ma anche due delle cinque fotocamere del device, ovvero il sensore Samsung ISOCELL HP2 da 200 MP e la selfie-camera da 12 MP.

Per quanto riguarda le altre voci di spesa, infine, il 6% del budget dei Galaxy S23 va a Micron, mentre il restante viene diviso tra una pletora di altre compagnie, tra le quali troviamo Corning (che produce il Gorilla Glass del device) e Sony (che invece si occupa delle fotocamere che non vengono realizzate internamente dal colosso di Suwon).