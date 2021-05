Quanto costa un grammo di antimateria? Più di quello che potreste pensare

L'antimateria è qualcosa che, sebbene comunemente non abbiamo esperienza diretta nella vita di tutti i giorni, scientificamente conosciamo molto bene. Ogni particella possiede una anti-particella, con la stessa massa e carica opposta.

Quando un particella incontra la sua antiparticella avviene il processo di annichilazione, entrambe le particelle scompaiono rilasciando due fotoni, cioè energia. Questo ha reso possibile, ad esempio, la PET, ovvero la tomografia ad emissione di positroni, dove un isotopo radioattivo (solitamente il fluoro 18) viene legato al glucosio (comunemente presente nell'organismo) per poi concentrarsi nel cervello. Il fluoro 18 decadendo produce un positrone, l'antiparticella di un elettrone.

Questo positrone farà un percorso minuscolo prima di incontrare un elettrone (il cervello ne è stracolmo!) e avverrà la annichilazione con generazione di 2 fotoni. Tali fotoni vengono poi rilevati, riuscendo a determinare anche il punto esatto da cui sono partiti all'interno del cervello. Questo ci da informazioni su dove si è concentrato esattamente il fluoro 18 all'interno del cervello, e quindi dove si è concentrato il glucosio.

Questa caratteristica, l'annichilazione, se nel caso della PET è una fortuna, diventa un grandissimo problema quando si vuole costruire anti-materia ed usarla per gli esperimenti. Gli elettroni sono ovunque, e così i protoni e le altre particelle. Infatti tutto il mondo che ci circonda è fatto di materia ordinaria, e se si vuole creare dell'antimateria si deve poi tenere ben lontana dalla materia normale, che è letteralmente qualsiasi altra cosa, aria compresa. Questo è il motivo per cui produrla è così complesso. Non si tratta semplicemente di generarla, ma poi di saperla manovrare, custodire e, in futuro, trasportare.

Per questa ragione, parlare di un grammo di antimateria è fuori luogo, si riescono per ora a fare e mantenere alcune anti-particelle, e siamo riusciti a costruire solo recentemente l'anti-atomo di idrogeno (costruito con l'antiparticella del protone e l'antiparticella dell'elettrone). Uno solo, nulla di più. Quanti atomi servono per fare un grammo? Se consideriamo l'anti-idrogeno ne servono ben 6,022 x 1023. Quindi il costo di un grammo di anti-materia è soltanto una stima, che si aggira attorno ai 51,4 miliardi di euro al grammo (al cambio circa 62,5 miliardi di dollari). Per approfondire abbiamo scritto un articolo sull'antimateria che è ancora attuale.



Se volete fare un regalo è molto più economico puntare a dei semplici diamanti.