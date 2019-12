Quanto costa Internet nel mondo? In Italia è caro? La risposta vi stupirà

Se avete sempre pensato che l'Italia sia uno dei Paesi dove la connessione a Internet costa di più, probabilmente vi sbagliate. Infatti, un recente studio ha messo in comparazione le promozioni offerte dai vari operatori telefonici del mondo, stilando anche una sorta di "classifica".

In particolare, come si può leggere nella ricerca pubblicata da Picodi e come potete vedere nell'infografica presente qui sotto, l'Italia si posiziona nella metà più bassa della "classifica" per quanto riguarda il costo della connessione a Internet. Il nostro Paese è infatti al 31esimo posto su un totale di oltre 50 Paesi (prendendo in considerazione quelli compresi nell'immagine, lo studio in realtà ne ha analizzati 62).

In Italia il costo medio di una fibra 100 Mbit/s è infatti pari a 29,95 euro al mese. Lo stesso servizio è offerto in media a 78,96 euro al mese in Sudafrica, che risulta essere il Paese più costoso da questo punto di vista. Al secondo posto troviamo l'Islanda con 62,51 euro al mese, mentre il terzo posto è occupato dalla Norvegia con 62,05 euro al mese.

I tre Paesi più economici per la fibra 100 Mbit/s sono invece Ucraina (5,60 euro al mese), Russia (6,96 euro al mese) e Moldavia (8,74 euro al mese). Insomma, l'Italia non è né tra i Paesi dove la connessione a Internet costa di più né tra quelli dove costa di meno.