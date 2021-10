Quanto costa iPhone 13 Pro ad Apple? Più di iPhone 12 Pro, ma non solo

Dal lancio ufficiale di iPhone 13, sono tanti i teardown ed analisi emerse in rete, e quella di cui vi parliamo oggi si sofferma sulle componenti. Nello specifico, i redattori di TechInsights hanno avuto modo di smontare l'iPhone 13 Pro da 256 gigabyte per comparare il costo di costruzione a quello del suo diretto rivale, il Galaxy S21 Plus.

Dall'analisi è emerso che l'iPhone 13 Pro da 256 gigabyte non solo ha un costo di costruzione superiore a quello del suo diretto predecessore, ma costa anche di più se comparato con il Galaxy S21 Plus di Samsung.

Lo studio effettuato dalla società di reverse engineering ha scoperto che l'iPhone 13 Pro è dotato di 6 gigabyte di RAM LPDDR4X e non della nuova LPDDR5X. Sebbene a prima vista sembrino utilizzare la stessa GPU, però, gli iPhone 13 standard hanno una GPU 4-core mentre i Pro sono 5-core. La differenza quindi è importante.

Su iPhone 13 invece troviamo una fotocamera larga 1,7 µm, con pixel più grandi rispetto all'iPhone 12 che ha pixel da 1,4 µm. Sulla variante Pro invece la fotocamera ha pixel da 1,9 µm rispetto agli 1,4 µm del suo predecessore.

Complessivamente, TechInsights ha stimato un costo dei materiali e componenti per iPhone 13 Pro di 570 Dollari, un prezzo che non include quelli per lo sviluppo dei software, la manodopera e spedizione. Apple ha imposto un prezzo di vendita di 1099 Dollari, il che vuol dire che il costo al dettaglio è 1,9 volte quello di costruzione. Per fare un raffronto, il costo di iPhone 12 Pro era per Apple di 548,50 Dollari, mentre quello del Samsung Galaxy S21+ è di 508 Dollari, e viene venduto a 1049 Dollari.

Nelle ultime settimane è inoltre emerso che i fornitori di componenti stanno dando priorità ad iPhone 13 rispetto ai prodotti rivali. Di recente un altro teardown di iPhone 13 Pro ha portato alla scoperta di tre nuovi sensori Sony.