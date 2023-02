Quanto costa iPhone 14 Pro Max ad Apple? Un pò di più del 13 Pro Max

L’ultimo rapporto di Counterpoint Research ha cercato di calcolare i costi sostenuti da Apple per la produzione di iPhone 14 Pro Max, prendendo in considerazione il modello base da 128 gigabyte e mettendolo a confronto con il 13 Pro Max dello scorso anno.

Secondo i calcoli, il top di gamma 2023 costerebbe alla compagnia americana in media 464 Dollari, il 3,7% in più rispetto al predecessore. A contribuire all’aumento dei costi è stato il nuovo chipset progettato da Apple, il display con always on e la fotocamera principale da 48 megapixel.

Il modello mmWave, destinato al mercato americano, dovrebbe costare 474 Dollari, mentre la versione sub-6GHz venduta in altri mercati 454 Dollari. Si tratta ovviamente di prezzi più bassi rispetto a quelli addebitati agli utenti: iPhone 14 in Italia ha registrato aumenti importanti rispetto al modello 2022.

Nella ripartizione, Counterpoint stima che Apple stia spendendo 11 Dollari in più per l’A16 Bionic, e rappresenta il 20% del costo complessivo. Il nuovo display always on di iPhone 14 Pro e Pro Max costa l’1% in più rispetto a quello del 13 Pro Max che non aveva questa funzione.

La fotocamera principale da 48 megapixel ed i moduli ad essa correlata hanno fatto aumentare il costo di produzione di circa 6,30 Dollari, invece.

Calano invece i prezzi delle componenti legate alla connettività, che sono più bassi di circa il 13% rispetto al 13 Pro Max.

Chiaramente questi sono i costi “puri”, che non tengono conti di quelli legati alla progettazione, ricerca e sviluppo e marketing.