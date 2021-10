Quanto costa un iPhone nel Black Friday? Previsioni sulle possibili offerte

Quando manca sempre meno al Black Friday 2021, è tempo di fare le prime previsioni su ciò che ci attenderà durante la giornata di sconti che quest'anno ricade il 26 Novembre. Partiamo da quello che è uno degli oggetti più desiderati: l'iPhone.

Quest'anno ad influire in maniera importante sulla disponibilità c'è lo shortage che, secondo le ultime analisi, potrebbe frenare la trimestrale Apple.

Le catene di distribuzione però non faranno mancare gli sconti, sebbene comunque i prodotti Apple siano soliti mantenere i propri prezzi a causa di una svalutazione molto bassa.

iPhone 13 Pro parte da 1189 Euro per la versione con 128 gigabyte di memoria, e da questo fronte è lecito attendersi uno sconto sui 20-30 Euro che potrebbe portare il prezzo sui 1150 Euro. Lo stesso vale anche per le varianti con più memoria: il modello da 256 gigabyte potrebbe beneficiare dello stesso tipo di sconto, mentre solitamente quelli più grandi vengono scontati in maniera minore.

iPhone 13 Pro Max parte di listino da 1289 Euro, e salvo clamorosi colpi di scena anche in questo caso non ci attendiamo prezzi più bassi di 1200 Euro.

Discorso diverso per gli iPhone 12 dello scorso anno, che già in questi giorni sono scontati e che con ogni probabilità godranno di riduzioni ancora più corpose.

Per tutte le informazioni sui negozi che aderiscono al Black Friday 2021, vi rimandiamo al nostro approfondimento.