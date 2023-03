Quanto costa l'iPhone meno costoso? Le proposte Apple a inizio 2023

Il listino di smartphone Apple è molto ampio e propone varie opzioni per soddisfare praticamente tutti i gusti degli utenti. Ma soffermiamoci esclusivamente sui modelli meno costosi: quali sono?

Partendo dagli iPhone 14, il modello meno costoso della gamma è appunto l'iPhone 14 basic con display da 6,1 pollici che nella variante con 128 gigabyte di memoria è disponibile a 1029 Euro.

Se invece non intendete portare a casa gli ultimi modelli, potete comunque affidarvi ad iPhone 13 Mini, che nella variante con 128 gigabyte di storage viene proposto da Apple al prezzo di 839 Euro, mentre iPhone 13 liscio sempre da 128 gigabyte è disponibile a 939 Euro.

Nel listino Apple sono ancora presenti anche gli iPhone 12, il cui modello da 64 gigabyte costa 839 Euro.

In attesa del possibile arrivo del nuovo iPhone SE di nuova generazione, però, non possiamo non citare l'SE a 559 Euro, sempre nella variante con 64 gigabyte di memoria.

Alternativamente, però, potete affidarvi anche agli iPhone ricondizionati che sono disponibili anche sul sito Apple: iPhone 12 Mini ha un costo di 609 Euro nella variante con 64 gigabyte di storage, iPhone 12 parte da 709 Euro, mentre per gli iPhone 12 Pro ed iPhone 13 i prezzi sono un pò più elevati.