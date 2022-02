Quanto costa l'iscrizione al registro delle opposizioni?

Dopo avervi spiegato come iscriversi al Registro delle Opposizioni, che prossimamente sarà esteso anche alle chiamate su smartphone sia da operatori che sistemi automatici, oggi ci soffermiamo su un altro spetto dell'RPO: i costi di adesione.

Come abbiamo avuto modo di riportare su queste pagine, il Registro delle Opposizioni per i cellulari permetterà agli utenti di inserire il loro numero per eliminarlo dagli elenchi telefonici pubblici che sono tenuti a consultare gli operatori che effettuano attività di marketing al telefono prima di procedere con le campagne pubblicitarie.

Il Registro delle Opposizioni per i numeri di cellulari ancora non è attivo e lo sarà entro 120 giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale o comunque non oltre il 31 Luglio 2022, ma è probabile che comunque venga attivato a stretto giro di orologio.

L'adesione potrà essere effettuata direttamente tramite il sito web del Registro delle Opposizioni, ed è completamente gratuita e non richiede alcun tipo di pagamento. Non è chiaro se il Governo stia lavorando anche su altri sistemi: per i telefoni fissi è possibile anche farlo via PEC o telefonando ad un numero verde, ma è probabile che il sito venga rinfrescato e messo al pari con tutti gli altri del Governo. Vi terremo aggiornati.