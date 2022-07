Quanto costa l'iscrizione al Registro delle opposizioni? Le novità di Luglio 2022

Ilriscontro boom del Registro delle Opposizioni per cellulari evidenzia come la misura fosse molto attesa dagli utenti. Tuttavia, è bene fare qualche precisazione in quanto potrebbero sorgere dubbi sul costo dell'iscrizione.

E’ infatti doveroso sottolineare che l’iscrizione al Registro delle Opposizioni, sia per numeri fissi che cellulari che per la pubblicità via posta, è completamente gratuita e non comporta alcun costo. Anche la telefonata da effettuare al numero verde, per confermare la propria identità ed il possesso del numero di cellulare, non provoca alcun addebito sul vostro numero di telefono in quanto non si tratta di una chiamata vera e propria e la linea cade non appena il sistema provvede a registrare la chiamata.

Questa mattina sono arrivate anche alcune interessanti precisazioni sul Registro delle Opposizioni in merito all’ubicazione dei call center, dopo le indiscrezioni di stampa. Il MISE spiega che “il nuovo registro delle opposizioni si applica a tutti gli operatori, compresi i loro call center con sede all’estero, mentre è in corso di registrazione alla Corte dei Conti il decreto sulle tariffe che diventerà operativo con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale (nel frattempo rimane vigente per gli operatori il precedente regime tariffario)”.

Per tutte le informazioni ed i dettagli su come iscrivervi al Registro delle Opposizioni, vi rimandiamo al nostro approfondimento.