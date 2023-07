Quanto costa una macchina laser? La novità consumer potrebbe stupirvi

La stampa 3D è alla portata di tutti già da qualche anno, grazie alla progressiva riduzione di prezzo di stampanti e materiali e alla semplificazione del software. Un'area del DIY che finora è rimasta appannaggio di pochi esperti, invece, è quella delle costose macchine per il taglio laser e per l'incisione del legno.

Ora, però, le cose stanno per cambiare: come riporta The Verge, Glowforge, un'azienda americana leader nel mercato del crafting e del fai-da-te, ha svelato Glowforge Aura, la sua prima macchina laser "entry-level", il cui costo è di gran lunga inferiore a quello delle alternative premium offerte dalla stessa azienda. Aura, infatti, arriva sul mercato al prezzo di soli 1.199 Dollari.

La macchina permette di incidere legno e altri materiali via laser e ospita nel suo carrello principale basi da incisione di ogni forma e con dimensioni fino a 12" per lato. Tra i materiali supportati, oltre al legno, abbiamo anche la stoffa, la pelle, la carta, la gomma, il cartone, il vetro, alcuni metalli, il marmo e, per i più golosi, persino il cioccolato. In questo modo, Aura vi permetterà di realizzare qualsiasi idea di fai-da-te vi venga in mente.

Per di più, Glowforge ha un catalogo di incisioni prefabbricate, che possono essere utilizzate come primo approccio alla macchina, in modo da poter lavorare in un ambiente sicuro e protetto, perfetto per i neofiti. Una volta che avrete preso dimestichezza con la macchina, però, potrete usare il tool web di incisione di Glowforge, che vi permetterà di "stampare" incisioni realizzate da voi sui materiali che preferite.

Se non siete dei disegnatori esperti, non disperate: l'azienda ha già ideato un software basato sull'IA che disegna per voi, lasciandovi l'unico onere di controllare che l'incisione vada a buon fine. Quest'ultimo software è un vero e proprio chatbot text-to-image, sulla falsariga di Stable Diffusion, ed è chiamato Magic Canvas.