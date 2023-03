Quanto costa mantenere ChatGPT? La stima di un docente universitario

Dopo il lancio di GPT-4 da parte di OpenAI, qualcuno ha provato a fare i conti in tasca all'organizzazione no-profit finanziata, tra gli altri, da Elon Musk e Microsoft. In particolare, un docente universitario si è chiesto quanto costa mantenere ChatGPT in modo da farlo funzionare ogni giorno.

A calcolare la risposta è Tom Goldstein, Professore Associato dell'Università del Maryland ed esperto di IA, cybersicurezza e bias cognitivo degli algoritmi. In un tweet, Goldstein spiega che "possiamo stimare che far funzionare ChatGPT costi 100.000 Dollari al giorno, ovvero tre milioni di Dollari al mese. Si tratta però di una stima grossolana, perché in realtà le GPU di OpenAI potrebbero non funzionare sempre alla massima potenza".

In realtà - continua sempre Goldstein - vi sono diversi fattori che aumentano o diminuiscono i costi rispetto alle stime. Per esempio, per quanto riguarda ChatGPT, accanto al già citato utilizzo delle GPU, il docente universitario spiega che "il costo reale dovrebbe facilmente essere superiore alla mia stima, perché essa si basa su un'efficienza del 100% nella gestione parallela delle GPU, che è decisamente ottimistica". Tuttavia, aggiunge Goldstein, "i costi diretti di OpenAI potrebbero essere anche più bassi della stima, per via della sua partnership con Microsoft".

A proposito di Microsoft, una stima di Bloomberg spiega che il Colosso di Redmond avrebbe speso centinaia di milioni di Dollari in un supercomputer pensato appositamente per la gestione di ChatGPT, affiancando le strutture già realizzate da OpenAI. La stessa Microsoft, in effetti, ha spiegato che, dietro a ChatGPT su Bing e a tutti gli altri applicativi su questa stessa falsariga, vi sarebbe una struttura composta da migliaia di GPU NVIDIA A100, che hanno un costo "al dettaglio" di 28.000 Dollari l'una.

Se queste cifre vi sembrano astronomiche, però, sappiate che Microsoft e OpenAI hanno una partnership che, sempre secondo le stime di Bloomberg, non sarebbe solo pluriennale, ma avrebbe anche portato la prima a investire nella seconda miliardi di Dollari, a partire da un investimento iniziale da un miliardo nel 2019.