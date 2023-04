Quanto costa Microsoft Clipchamp? Le tariffe dell'erede di Movie Maker

Dopo l'acquisizione di Clipchamp da parte di Microsoft nel 2021, c'è voluta solo una manciata di mesi prima della definitiva incoronazione dell'editor come erede spirituale del vecchio e apprezzato Movie Maker.

A marzo 2022, infatti, Clipchamp è arrivato su Windows 11 nella sua forma base, preinstallato sull'OS di Redmond come app di creazione ed editing video ufficiale. Tuttavia, proprio come sta succedendo agli altri strumenti del colosso americano tra cui Microsoft 365, anche Clipchamp prevede un'offerta più stratificata e una variante con sottoscrizione a pagamento che consente di sbloccare ulteriori funzionalità e di rimuovere alcuni limiti della versione standard.

Il piano gratuito di Clipchamp include tutta la strumentazione di base del software, tra cui la possibilità di editare ed esportare video fino a 1080p, con filtri ed effetti gratuiti. Tuttavia, il risultato finale sarà contrassegnato da una filigrana.

Al contrario, il piano Essentials permette di rimuovere proprio la filigrana, ottenendo in più filtri ed effetti premium, un archivio di contenuti anch'esso premium, il "kit del brand" per gestire logo e colori e il backup dei contenuti. Il costo è di 11,99 euro al mese, mentre con il piano annuale si può risparmiare fino al 30% per un costo finale di 119,99 euro. Tuttavia, se avrete comunque esportazioni illimitate, in entrambi i casi la risoluzione di esportazione massima resta a 1080p.