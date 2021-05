Quanto costa l'ultimo modello di Dyson? I prezzi dell'aspirapolvere

Dopo avervi spiegato la differenza tra Dyson V8 e V11, torniamo a discutere dell'aspirapolvere senza fili del marchio inglese, per fare il punto sul prezzo e sui diversi bundle proposti.

La Dyson V11 Absolute Extra, direttamente sul sito web di Dyson viene proposta nella colorazione nichel/blu a 549 Euro.

Ovviamente sono disponibili anche altri bundle, che comprendono prodotti extra come accessori e nuove spazzole per effettuare la pulizia degli ambienti.

Il sito di Dyson garantisce comunque la consegna gratuita in ventiquattro ore, e permette anche di effettuare il reso gratuito entro 30 giorni, con 2 anni di garanzia che viene attivata automaticamente online e l'assistenza dedicata a lungo termine.

Ovviamente non sono escluse promozioni di altro tipo, ma i prodotti Dyson sono famosi per i loro prezzi di listino che vengono mantenuti anche nel corso del tempo, e spesso e volentieri le offerte vengono proposte direttamente da Dyson attraverso i propri canali ufficiali durante eventi come il Black Friday o a ridosso del periodo natalizio.

Vi ricordiamo che è anche disponibile la nostra FAQ che vi spiega cosa non aspirare mai con il vostro Dyson per mantenerlo sempre in salute.