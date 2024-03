Quanto costa Netflix con utente extra? Ecco l'opzione più economica

Dopo aver approfondito dieci curiosità interessanti su Netflix, siete curiosi di sapere se potete aggiungere un utente esterno al vostro nucleo familiare all'account? La risposta è sì, ed è una funzionalità ufficialmente supportata dalla piattaforma. Tuttavia, ci sono alcune cose da considerare.

In primo luogo, dovete disporre almeno del piano "Standard" da 12,99 euro al mese per usufruire di questa opzione, poiché il piano "Standard con pubblicità" non la include. Anche il piano "Standard", però, ha delle limitazioni: vi permette di aggiungere un solo slot extra all'account, al costo aggiuntivo di 4,99 euro al mese.

Tuttavia, se desiderate invece aggiungere due utenti extra che non fanno parte del vostro nucleo familiare (il massimo consentito attualmente), dovrete passare al piano "Premium" da 17,99 euro al mese, sempre con un sovrapprezzo di 4,99 euro al mese per ogni slot aggiuntivo.

Ora sapete che avete la possibilità di aggiungere utenti extra al vostro account Netflix, anche se non fanno parte del vostro nucleo familiare, a condizione di pagare un extra. Per ulteriori informazioni, consultate le linee guida ufficiali di Netflix.

Inoltre, relativamente allo stesso argomento, vorremmo suggerirvi di leggere il nostro articolo dedicato a cosa succede se si condivide Netflix con altri utenti. Consigliamo di consultarlo per comprendere appieno gli aspetti rilevanti di tale prassi.

