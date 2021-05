Quanto costa Now TV al mese? Prezzi, compatibilità e tipi di abbonamenti

A poche settimane dall'arrivo dell'app per NOW TV su Apple TV, ed al termine della stagione sportiva con la finale di Champions League di ieri sera, facciamo il punto su Now TV, la piattaforma di streaming di Sky.

Nel momento in cui stiamo scrivendo, ovvero al 30 Maggio 2021, i pacchetti sono due:

Pass Cinema + Entertainment : 2 mesi a 9,99 Euro, poi 14,99 Euro al mese

: 2 mesi a 9,99 Euro, poi 14,99 Euro al mese Pass Sport: 14,99 Euro al mese.

Il Pass Cinema ed Entertainment dà l'accesso a film, serie tv e sgli show di Sky in alta definizione, a cui si aggiungono le produzioni Sky Original e tanti documentari su scienza, storia ed arte. Complessivamente i film sono oltre 1000, in formato on demand, oltre che le stagioni complete di serie tv come The Undoing e le produzioni originali di Sky e gli show.

Con il Pass Sport invece è possibile vedere la Serie A TIM 2021-24 con 3 partite su 10 a giornata, tutta la Serie B, la Champions League, la UEFA Europa League, la UEFA Conference League, le competizioni motoristiche (F1 e MotoGP), la NBA, il tennis internazionale con gli ATP Masters 1000, i canali Eurosport 1 ed Eurosport 2 tanto altro.

Per quanto riguarda la compatibilità dell'app, invece NOW può essere visto su PC, Smartphone, Tablet e sulla TV di casa utilizzando una Smart TV compatibile, NOW Smart Stick, Fire TV, Apple TV, Google Chromecast, Vodafone TV, TIMVISION Box o una game console Xbox e Playstation.