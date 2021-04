Quanto costa il nuovo decoder per il digitale terrestre DVB-T2?

Manca sempre meno allo switch off al DVB-T2 e gli ultimi dati diffusi da Repubblica parlano di circa 36 milioni di TV da sostituire. Tuttavia, come abbiamo più volte osservato su queste pagine anche in precedenza, se il vostro televisore non è compatibile con il nuovo standard, si può ovviare al problema anche acquistando un decoder.

Quando ci avviciniamo incessantemente al passaggio al nuovo standard per il digitale terrestre, infatti, sono sempre più i decoder ad essere disponibili sul mercato e che possono accontentare tutte le fasce di clienti.

Prendendo come riferimento Amazon, infatti, possiamo citare tre modelli di decoder che sostanzialmente occupano la stessa fascia di prezzo: sotto i 50 Euro:

Edision PICCO T265, Full High Definition DVB-T2, H265 HEVC 10 Bit ricevitore digitale terrestre, WiFi Supporto, telecomando universale 2 in 1 per il ricevitore e la TV: 24,90 Euro

Strom 506 Decoder Digitale Terrestre DVB T2 / HDMI / DVB T2 HEVC / Full HD Ricevitore TV / Registratore USB Decoder PVR / DVB-T2 4K, Decoder Digitale Terrestre Scart, Decoder, Preamplificatore, Nero: 33 Euro

Humax 9-00142 - Decoder digitale terrestre DVB-T2 HD-2022T2 Digimax T2 con telecomando 2 in 1 per controllare il TV: 34,90 Euro

Precisiamo che i prezzi si riferiscono alla data in cui è stata scritta la notizia, e potrebbero variare nel tempo. Su Amazon, inoltre, non è nemmeno possibile utilizzare il bonus TV da 50 Euro, a differenza di quanto avviene nei punti vendita fisici.