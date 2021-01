Quanto costa il nuovo decoder DVB T2? La guida per lo switch off

Dopo aver pubblicato il calendario dello switch off al DVB-T2, scendiamo ulteriormente nei dettagli in. vista della transizione che prenderà il via a Settembre, ed iniziamo a capire quali sono i prezzi dei decoder.

Partiamo col dire che, a differenza di quanto avviene con i decoder Tivùsat, i prezzi sono molto più bassi per quelli DVB-T2. La media è di 40 Euro, ma navigando su internet su Amazon, eBay e negozi simili è possibile trovarli anche a prezzi inferiori ai 30 Euro, mentre è consigliabile non andare oltre i 50 Euro.

Diciamo però che un decoder DVB-T2 Full HD a marchio Leebox, con telecomando, può costare tranquillamente sotto i 30 Euro, mentre ovviamente se si vuole un decoder combo DVB-T2 e satellitare con slot per le schede Tivùsat si può andare anche sotto i 100 Euro.

Prima di scegliere però quale decoder comprare, rinnoviamo il nostro invito ad effettuare il test per capire se il proprio TV è compatibile con il DVB-T2: i canali in questione, che permettono anche ai meno esperti di completare la prova per capire rapidamente se è necessario cambiare le apparecchiature o meno, sono disponibili già da qualche mese. A grandi linee, però, se avete comprato il nuovo TV dal 2017 in poi è sicuramente compatibile.