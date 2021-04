Quanto costa il pacchetto cinema di Sky? Il listino di Aprile 2021

Concludiamo il nostro viaggio all'interno del listino prezzi di Sky con Sky Cinema, il pacchetto dedicato a tutti i cinefili che è noto per il suo ampio catalogo di film e la capacità di soddisfare i gusti di tutti. Ma quanto costa? Vediamo la situazione ad Aprile 2021.

Sempre rifacendoci al nuovo listino Sky Smart e Sky Open, confermiamo che scegliendo la prima sottoscrizione il costo è di 10 Euro al mese per 18 mesi, mentre se si opta per Sky Open il prezzo da pagare è di 20 Euro al mese.

I costi sono quindi in linea con il listino di Sky Sport di cui abbiamo avuto modo di parlare su queste pagine.

Per i nuovi utenti è previsto un costo di attivazione di 99 Euro per Sky Q senza parabola e Sky Q Black, mentre per Sky Q Platinum il prezzo una tantum è di 199 Euro. Sky Q Mini ha invece un prezzo di 50 Euro. La consegna del decoder Sky Q senza intervento sulla parabola è invece di 49 Euro.

Sky Cinema dà diritto alla visione di undici canali Sky Cinema, uno per ogni genere, a cui si aggiungono quelli di Mediaset Premium: Premium Cinema 1, Premium Cinema 1 +24, Premium Cinema 2, Premium Cinema 3, ma anche Iris e Cine34.