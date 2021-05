Quanto costa il pacchetto Microsoft Office? Prezzi, promozioni ed opzioni

Microsoft Office è, e non rappresenta ormai una novità, la suite di produttività più famosa del mondo. Sempre più persone infatti quotidianamente si affidano a Word, Excel, Powerpoint e co per lavorare e produrre contenuti. Ma qual è il costo e quali sono i pacchetti?

Fermo restando che sono disponibili anche delle soluzioni ufficiali di Microsoft, Office 365 è a pagamento e Microsoft propone dei bundle molto interessanti.

In questo approfondimento ci soffermeremo esclusivamente sui prodotti consumer, e non citeremo il listino business.

Microsoft propone il piano Microsoft 365 Family a 99 Euro all'anno o a 10 Euro al mese, con possibilità di effettuare una prova gratuita di un mese. A tale prezzo l'abbonamento può essere condiviso con un massimo di sei persone ed include fino a 6 terabyte di spazio di archiviazione nel cloud, pari ad 1 terabyte a persona, oltre che una serie di funzionalità di sicurezza premium per le app mobile.

Se invece siete da soli, può essere acquistato anche l'abbonamento Microsoft 365 Personal, a 69 Euro all'anno o 7 Euro al mese. In questo caso lo spazio di archiviazione è di 1 terabyte a persona.

Disponibile anche Office Home & Student 2019, a 149 Euro che propone l'acquisto in una copia unica e può essere utilizzato su 1 PC o Mac.

Tutti i dettagli sono disponibili sul sito web ufficiale di Office 365.