Quanto costa il pacchetto Sky Sport e cosa fa vedere? I prezzi di Aprile 2021

Dopo avervi spiegato la situazione di Sky Calcio, ci spostiamo su un altro pacchetto del listino Sky estremamente popolare tra gli italiani: Sky Sport. Vediamo i costi aggiornati ad oggi, 14 Aprile 2021, ed i contenuti in termini di diritti televisivi.

Quanto costa Sky Sport?

Sempre rifacendoci alle nuove offerte Sky Smart e Sky Open che sono state lanciate lo scorso Febbraio, Sky Sport ha un prezzo di 16 Euro al mese per diciotto mesi se si sceglie Sky Smart e 20 Euro al mese se si opta per Sky Open.

Con Sky Smart è possibile portare a casa a 30,90 Euro al mese il pacchetto Sky TV + Sky Sport. Come evidenziato dalla stessa pay tv, i due nuovi abbonamenti in questione sono disponibili sia per i già clienti che per le nuove attivazioni.

Cosa comprende Sky Sport?

Per quanto riguarda i contenuti, Sky Sport dà diritto alla visione di 121 (su 137) partite della Champions League delle stagioni 2021-24 ed a tutta la UEFA Champions League ed Uefa Conference League nello stesso lasso di tempo.

Inoltre, il pacchetto garantisce anche la visione di tutti i gran premi di Formula 1 e MotoGP fino al 2021.

A livello di tennis, invece, è garantita la visione degli ATP Masters 1000, le ATP Finals e Wimbledon, a cui si aggiunge il basket dell'NBA.