Quanto costa passare ai Ryzen 7000? Ecco le schede madri B650

La scorsa settimana vi abbiamo raccontato le nostre impressioni sulla nuova generazione di AMD nella nostra recensione di Ryzen 7950X e Ryzen 7700X, processori interessanti ma che necessitano di un cambio di piattaforma.

Su questo argomento si è molto discusso nei mesi antecedenti al lancio, poiché queste CPU presentano anche delle differenze importanti in termini sia cosmetici che di interfaccia. Il passaggio a un sistema di tipo LGA, infatti, ha reso obbligatorio un cambio di socket, pertanto nessuna scheda madre con socket AM4 sarà in grado di ospitare i Ryzen 7000.

Le schede madri di nuova generazione, basate su piattaforma AMD Serie 600, accoglieranno una serie di novità a lungo attese dagli appassionati, dall'adozione dello standard PCIe Gen5 alle RAM DDR5. Purtroppo, però, AMD non ha previsto un'alternativa di transizione come proposto da Intel con la dodicesima e tredicesima generazione, che consentiranno di acquistare schede madri con supporto a memorie DDR4 già in nostro possesso.

Invece, il passaggio ai nuovi Ryzen renderà obbligatorio anche il cambio di memorie (consigliate, a tal proposito, le memorie con supporto alla tecnologia EXPO presentata da AMD durante l'evento). A questo costo si aggiunge quello della piattaforma stessa, ma per fortuna sul mercato si apprestano ad arrivare anche le schede madri con chipset medio gamma, vale a dire il B650.

Primo listino completo a comparire in rete, seppur da confermare, è quello di MSI. Le schede, elencate da uno store americano, sono le seguenti:

MSI MPG B650 Carbon WIFI – 329.99 dollari

MSI MPG B650 EDGE WIFI – 289.99 dollari

MSI MAG B650 Tomahawk WIFI – 259.00 dollari

– 259.00 dollari MSI MPG B650I EDGE WIFI – 239.99 dollari

MSI MAG B650M Mortar WIFI – 239.99 dollari

MSI PRO B650-P WIFI – 219.99 dollari

MSI PRO B650M-A WIFI – 199.99 dollari

Con schede a partire da 199 dollari, il produttore conferma un trend negativo rispetto a quanto annunciato sul palco del keynote di presentazione, in cui AMD annunciò che le schede madri di nuova generazione sarebbero partite da 125 dollari. Insomma, nonostante un prezzo di partenza decisamente più contenuto rispetto a quello dei modelli con chipset X670, siamo comunque davanti a un costo più elevato rispetto a quanto "promesso". Tutto questo, poi, sarà da confermare una volta che le vendite partiranno ufficialmente.