Quanto costa rifare tutti i documenti smarriti? Costi per Patente, CIE e Tessera Sanitaria

A tutti può capitare di perdere i documenti presenti nel portafogli. Per questo motivo, abbiamo deciso di spiegare in maniera chiara ed immediata quali sono i costi e la procedura per ognuno dei documenti.

Partendo dalla Carta d'Identità Elettronica, in caso di smarrimento per rifarla è necessario presentare la denuncia presso la Polizia o i Carabinieri e quindi presentarsi presso l'ufficio anagrafe del proprio comune con la denuncia effettuata (in originale), un altro documento di riconoscimento o identificazione, una fotografia in formato tessera (qui spieghiamo quante foto servono per la CIE) ed il codice fiscale. Il costo è di 16,79 Euro per le spese di emissione e spedizione, e 5,41 Euro di spese di segreteria al comune, per un totale di 22,20 Euro.

Per rifare la Tessera Sanitaria in caso di furto o smarrimento non sono previsti costi di alcun tipo, visto che si tratta di un documento gratuito. Basta semplicemente collegarsi al sito web del Sistema Tessera Sanitario con le proprie credenziali SPID, e quindi seguire la procedura nella sezione ad hoc.

In caso di furto o smarrimento della patente, invece, è necessario presentare la denuncia entro 48 ore alla Polizia o Carabinieri. Durante questo lasso di tempo verrà rilasciato un permesso provvisorio (valido solo in Italia) per guidare. A questo punto è necessario richiedere il duplicato, dopo che il Commissariato di Polizia ha verificato che la patente sia duplicabile o meno. Il costo è di 10,20 Euro. Tutti i dettagli sono disponibili sul sito del MIT.