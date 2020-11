Ecco quanto costa riparare uno dei radiotelescopi più grandi del mondo

Un paio di mesi fa il radiotelescopio di Arecibo, situato nell’isola di Porto Rico, è stato gravemente danneggiato da un cavo in acciaio di 7 cm di diametro. Dopo essersi spezzato, il cavo è precipitato sul disco centrale generando uno squarcio nella struttura di oltre 30 metri di diametro.

Adesso, i funzionari della struttura stanno cercando la bellezza di 10.5 milioni di dollari per iniziare le riparazioni. Questa è solo la prima fase di finanziamento che sarà necessaria per sistemare il tutto; la richiesta, infatti, potrebbe essere più del doppio di tale importo per rendere la struttura di nuovo completamente funzionante, secondo quanto ha dichiarato Ray Lugo, direttore del Florida Space Institute dell'università.

Ovviamente, l'osservatorio ha attualmente chiuso tutte le principali operazioni, compresi gli sforzi cruciali per rintracciare gli asteroidi che potrebbero colpire la Terra. Secondo la prima stima, il cavo di acciaio potrebbe essere scivolato fuori da una presa incorporata in una torre di supporto, qualcosa che non è mai successa prima d'ora.

Se dovesse essere un difetto di fabbricazione, la situazione si complica... e di molto anche. Almeno "una mezza dozzina" di cavi di supporto all'osservatorio stanno mostrando segni di cedimento. Quindi, il capo dell'osservatorio ha ordinato un cavo più nuovo e più resistente per sostituire quello rotto e cerca finanziamenti per sostituire quelli a rischio.

L'astronomia condotta ad Arecibo negli anni ha incluso lo studio delle onde gravitazionali, la ricerca di possibili segni di vita extraterrestre, asteroidi, lo studio dell'ionosfera terrestre, di pulsar e del gas caldo interstellare.