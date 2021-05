Quanto costa un router per fibra ottica? I modelli per FTTH ed FTTC

L'accelerata con la copertura della banda ultralarga registrata ad Aprile, sta spingendo sempre più utenti ad acquistare i router per la fibra ottica. Ma vediamo quali sono i modelli consigliati e che possono essere acquistati a prezzo ridotto anche su Amazon.

Router Fibra ottica

TP-Link Archer VR400 Modem Router VDSL/FTTC/FTTS/ADSL fino a 100Mbps, Wi-Fi AC1200 Dual Band 2,4/5 GHz, 3 Porte 10/100 LAN + 1 Porta 10/100/1000 WAN, USB 2.0, Rete Ospiti, Senza VoIP, Ver.2.0, Nero: 69,90 Euro

AVM FRITZ!Box 7590 International Modem Router, Wireless Veloce AC+N 2533 Mbit/s, Telefonia Analogica, ISDN e VoIP, Base DECT, Media Server, Bianco/Rosso, (Verifica compatibilità con la tua linea): 228,99 Euro

AVM FRITZ!Box 7530 International Modem Router, Wireless Veloce AC+N 1266 Mbit/s, velocità Internet fino a 300 Mbit/s, Base DECT, Media Server, interfaccia in italiano, Bianco/Rosso: 123,80 Euro

Netgear D7000-100PES Modem Router WiFi AC1900 Dual band Nighthawk, 4 Porte Gigabit Ethernet e 1 WAN, 2 porte USB, Nero (Verifica compatibilità con la tua linea): 164,98 Euro

Ovviamente, come indicato direttamente nelle note dei prodotti, consigliamo sempre di verificare la compatibilità con la propria linea prima di procedere con l'acquisto. I prezzi in questione si riferiscono al momento in cui è stata scritta la notizia, e potrebbero anche cambiare nel corso delle prossime settimane o ore.