Quanto costa Sky Calcio? Il prezzo dell'abbonamento e cosa comprende ad Aprile 2021

In attesa di scoprire quali saranno i nuovi contenuti del pacchetto Sky Calcio, facciamo il punto sul listino prezzi dell’opzione più amata dagli italiani. Precisiamo però che i contenuti di tale news si riferiscono ad Aprile 2021, e che potrebbero cambiare.

Come noto, infatti Sky non si è aggiudicata i diritti televisivi della Serie A 2021-24, motivo per cui dal prossimo anno non sarà possibile seguire tutte le partite del campionato di calcio italiano tramite la pay tv.

Nel momento in cui stiamo scrivendo, il pacchetto Sky Calcio ha un prezzo di 16 Euro al mese, che si aggiunge a Sky TV che costa 14,90 Euro per 18 mesi se si sceglie l’opzione Sky Smart, mentre se si sceglie Sky Open ha un prezzo di 20 Euro al mese. Per tutti i dettagli sui nuovi listini Sky Smart e Sky Open vi rimandiamo alla nostra notizia dedicata.

Nelle note legali di Sky Calcio, la pay tv sottolinea che “la vendita dei diritti della Serie A dalla stagione 2021-2022 alla stagione 2023-2024 è ancora in corso e una parte dei diritti relativi a 3 partite per ciascuna giornata non è ancora stata assegnata. Comunque, se scegli il pacchetto Sky Calcio, e poi volessi lasciarci, potrai farlo senza costi, anche se hai promozioni attive, successivamente alla fine della stagione in corso con le modalità e i tempi che avremo cura di comunicarti”.