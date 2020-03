Quanto costa uno smartphone 5G oggi in Italia? Meno di quanto pensate

Gli smartphone 5G sono in circolazione ormai da parecchi mesi in Italia. Per farvi un esempio concreto, a luglio 2019 avevamo realizzato un approfondimento sui dispositivi disponibili. I prezzi erano ancora particolarmente elevati in quel periodo, ma la situazione si è evoluta con il passare del tempo.

La seconda metà del 2019 ha consentito alla critica di recensire smartphone come LG V50 ThinQ 5G e Huawei Mate 20 X 5G, facendo entrare sempre di più questo standard di connettività nelle corde degli addetti ai lavori. Tuttavia, quelli citati sono dispositivi top di gamma che hanno un certo costo, dato che quando li abbiamo testati costavano rispettivamente 1299 euro e 1099 euro (oggi si trovano a prezzi inferiori, ma comunque non dei più economici).

Non fraintendeteci, ancora oggi la maggior parte degli smartphone 5G costa molto. C'è però qualche eccezione che ci fa capire quanto in realtà ci stiamo avvicinando a rapidi passi verso la nuova era della connettività. Infatti, Xiaomi Mi Mix 3 5G, dispositivo lanciato nel 2019 e originariamente venduto a 699,90 euro, oggi si può acquistare a circa 380 euro su Amazon Italia tramite rivenditori (sul sito ufficiale di Xiaomi viene indicato a 299,90 euro, ma risulta non disponibile nel momento in cui scriviamo).

Insomma, a inizio 2020 è possibile portarsi a casa uno smartphone con supporto al 5G a un prezzo da medio gamma. Certo, non stiamo parlando esattamente del modello più recente disponibile sul mercato, ma per una certa tipologia d'utenza, che vuole essere "5G ready", potrebbe essere un buon affare. Non male, in vista di una maggiore diffusione di questa connettività.