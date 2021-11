Quanto costa lo SPID di Poste Italiane? Le novità di Novembre 2021

Importanti novità per lo SPID di Poste Italiane. Come ampiamente preannunciato, il riconoscimento di Poste è a pagamento, e dà il via ad un mese di Novembre 2021 che si preannuncia essere molto ricco.

Come indicato direttamente sulla pagina dello SPID di Poste Italiane, ora è consigliabile richiedere lo SPID da casa in quanto il riconoscimento nell'Ufficio Postale più vicino ha un prezzo di 12 Euro una tantum.

Poste sottolinea che se si è clienti BancoPosta o PostePay, o se si ha una Carta d'Identità Elettronica o Passaporto, è possibile ottenerlo online. Tutte le informazioni sono disponibili direttamente sulla pagina PosteID.

Di seguito il listino prezzi completo per tutti i sistemi di riconoscimento:

Identificazione in ufficio postale - Costo identificazione: €12

SMS su Cellulare Certificato - Gratuito

Passaporto Elettronico o Carta d'Identità Elettronica - Gratuito

Bonifico - Gratuito

Lettore Bancoposta - Gratuito

Carta Nazionale dei Servizi - Gratuito

Firma digitale - Gratuito

Identificazione presso Sportello Pubblico - Gratuito

Coloro che scelgono l'identificazione in ufficio postale devono prenotarsi tramite la funzionalità "Prenota Ticket" e cercare l'ufficio postale più vicino. E' anche possibile prenotare la visita tramite WhatsApp avviando una chat con un operatore virtuale di Poste Italiane al numero 371500371.

Il nostro consiglio è ovviamente di affidarvi al sistema di verifica da casa in quanto più immediato e comodo rispetto agli altri.