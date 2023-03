Quanto costa la spunta blu? Twitter Blue è arrivato in Italia

Con l'arrivo di Twitter Blue in Italia, qualcuno potrebbe decidere di acquistare l'abbonamento "Premium" del social network di Elon Musk, se non altro per ricevere l'ambita spunta blu a pagamento, particolarmente desiderata da influencer (o aspiranti tali) e aziende. Ma quanto costa, esattamente, Twitter Blue?

La risposta, inaspettatamente, varia molto a seconda del tipo di abbonamento che desiderate acquistare (che può essere mensile o annuale) e, soprattutto, dalla piattaforma da cui effettuate la sottoscrizione. Come molti servizi a rinnovo periodico, infatti, anche Twitter Blue ha dei prezzi che cambiano molto a seconda della sua attivazione su PC, iOS o Android.

Per esempio, acquistando un abbonamento mensile su PC pagherete solo 8 Euro, mentre effettuando la stessa sottoscrizione su un dispositivo iOS il costo che dovrete sostenere aumenterà fino a 11 Euro. Anche su Android, il prezzo per un mese di Twitter Blue è pari a 11 Euro. Secondo quanto riportato settimane fa da Twitter, il sovrapprezzo di Twitter Blue su iOS dipende dalle elevate commissioni di Apple sulle transazioni effettuate mediante l'App Store di iPhone e iPad. Non è invece chiaro perché anche su Android l'abbonamento costi 11 Euro, nonostante i "costi di gestione" di Google siano minori di quelli del colosso di Cupertino.

Analogamente, l'abbonamento annuale a Twitter Blue costa 84 Euro su PC e 114,99 Euro sia su iOS che su Android. Il rincaro è dunque del 27% circa: il consiglio, in questo caso, è dunque quello di acquistare una sottoscrizione a Twitter Blue tramite il web, anche perché quest'ultima resterà comunque legata al vostro account, che poi potrete liberamente gestire da smartphone iOS o Android.

Tra le principali funzioni offerte da Twitter Blue abbiamo le spunte blu di verifica del profilo, la possibilità di modificare i tweet postati nei 30 minuti dopo la loro pubblicazione e quella di scrivere dei post più lunghi, fino ad un totale di 4.000 caratteri. Inoltre, gli iscritti a Twitter Blue vedranno meno pubblicità e potranno personalizzare la grafica dell'applicazione, impostando anche degli NFT come foto profilo. Per saperne di più sulle funzioni esclusive di Twitter Blue, comunque, vi invitiamo a dare un'occhiata all'apposita pagina del Centro di Assistenza di Twitter.