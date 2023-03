Quanto costa Starlink in Italia? Potreste esservi persi il taglio di prezzo

Mentre si fa riferimento al Global Roaming di Starlink, il servizio di Internet satellitare di Elon Musk e soci è già realtà anche in Italia ormai da tempo. In questo contesto, potreste dunque chiedervi quanto costa Starlink nel nostro Paese, visto che le connessioni nostrane non sono esattamente ritenute il massimo.

Ebbene, potreste esservelo perso, ma a fine 2022 è arrivato un taglio di prezzo per Starlink. Sì, quest'ultimo ha coinvolto anche l'Italia e infatti adesso il costo per il nostro Paese è di 50 euro al mese. Si è trattato di una riduzione dei costi importanti, considerando che al lancio di Starlink in Italia il prezzo era di 99 euro al mese.

Ricordiamo però che c'è anche il costo dell'hardware, dato che quest'ultimo viene venduto a 450 euro. In ogni caso, per approfondire tutti i possibili piani di Starlink, da quello Residenziale a cui si sta facendo riferimento in questa sede fino ai campi Business (180 euro al mese e 2.355 euro per l'hardware), Camper (85 euro al mese e 450 euro per l'hardware), Marittimo (5.750 euro al mese e 5.747 euro per l'hardware), Aviazione (in arrivo nel 2023) e IoT, potete fare riferimento direttamente al portale ufficiale di Starlink.

Proprio in quest'ultimo si legge che l'obiettivo del progetto di Elon Musk e soci è quello di portare "Internet ad alta velocità nelle regioni più rurali e isolate del mondo". Il sito Web fa anche riferimento a un utilizzo per streaming 4K, giochi online e videochiamate. Questo senza contare gli altri ambiti citati in precedenza.