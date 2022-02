Quanto costa un tablet per bambini? Non molto: ecco un'offerta di Amazon

I ragazzi più piccoli (per intenderci, che hanno "a spanne" un'età compresa tra 6 e 12 anni) sono tra coloro che vanno maggiormente seguiti in questo periodo non propriamente semplice per il mondo scolastico e non solo. In questo contesto, i genitori potrebbero voler far avere ai propri figli un primo contatto "sano" con la tecnologia.

Una scelta saggia potrebbe essere quella di puntare su un tablet per bambini. Ma quanto costa un dispositivo di questo tipo? Non molto, in realtà. Per farvi un esempio concreto, il modello Clementoni Clempad X Revolution viene ora proposto a un costo pari a 125,89 euro su Amazon Italia tramite rivenditori. Dalla versione nostrana del popolare portale e-commerce dell'azienda facente capo ad Andy Jassy apprendiamo che di solito il prezzo del prodotto sarebbe di 132,36 euro. Basta dunque poco per comprendere che c'è uno sconto del 5%, ovvero si possono risparmiare 6,47 euro.

Al netto del possibile risparmio, che non è esattamente dei più elevati, ciò che attira maggiormente l'attenzione è il fatto che si tratta di un tablet da 8 pollici con sistema operativo Android 11 Go Edition, che dispone anche del supporto al Wi-Fi. Tra le varie app a disposizione dei più piccini, troviamo YouTube Kids e Google Classroom (e chiaramente non manca il Play Store). Il dispositivo è pensato a trecentosessanta gradi per garantire ai bambini un accesso sicuro alla tecnologia. Certo, non aspettatevi chissà quali prestazioni (ci sono 2GB di RAM e 16GB di memoria interna), anche in virtù del basso costo, ma se siete genitori potrebbe sicuramente interessarvi dare un'occhiata a questo prodotto.

Considerate infatti che il mercato dei tablet Android per bambini non è facile da approcciare. Per intenderci, quest'ultimo pullula di dispositivi realizzati da brand poco noti, che offrono modelli low cost curati fino a un certo punto. Inoltre, a volte ci si imbatte in modelli alquanto datati, come ad esempio Clementoni My First 8 Plus, che risulta ancora in vendita nonostante monti l'ormai vetusto Android 9. Insomma, in una situazione di questo tipo, la proposta di Amazon può rivelarsi intrigante.