Quanto costa TIMVision per i clienti non TIM? Costi e procedura

Da ieri, 15 Luglio 2021, l'offerta TIMVision è disponibile anche per gli utenti che non dispongono di un abbonamento di rete fissa con l'operatore telefonico, che potranno recarsi in qualsiasi punto vendita TIM per chiederne l'attivazione.

Il prezzo mensile dell'offerta Sport e Calcio, per coloro che effettuano l'attivazione entro il 28 Luglio, saranno sempre di 19,99 Euro al mese, a cui si aggiunge un costo una tantum di 9,99 Euro.

Come evidenziato da TIM, al momento dell'attivazione gli utenti riceveranno una SIM che verrà utilizzata solo per il pagamento e la fatturazione. Non si tratterà di una SIM "reale" ma "di servizio" che non comporterà l'addebito di alcun costo ricorrente tanto meno l'attivazione di un'offerta ad hoc. Di fatti, potrà essere anche tenuta nel cassetto senza inserirla in alcuno smartphone.

Alternativamente è possibile attivare l'offerta Calcio e Sport di TIM a 19,99 Euro e "TIM SuperFibra" a 29,90 Euro al mese per avere anche internet a casa con TIM.

Per tutte le informazioni del caso, come sempre vi rimandiamo alla pagina ufficiale di TIMVision in cui sono presenti tutti i dettagli.

Nella giornata di ieri abbiamo inoltre anche riportato il listino prezzi completo di TIMVision con tutti i vari contenuti ed i pacchetti presenti al suo interno: la piattaforma è diventata ormai un vero e proprio aggregatore di contenuti.