Quanto costa TIMVision? Il listino completo per Serie A, Champions League e Disney

Facciamo il punto sul nuovo listino prezzi di TIMVision che è stato presentato in via ufficiale questa mattina nel corso di un evento dedicato. Ecco tutte le proposte per gli interessati.

TIMVision calcio e TV

Partiamo dalle offerte rivolte al calcio e l'intrattenimento televisivo:

TIMVision Calcio e Sport: include tutti i contenuti di TIMVision, DAZN, Infinity+ e TIMVision Box. Costa 19,99 Euro al mese per 12 mesi, ma fino al 31 Agosto offre TIM;

TIMVision Calcio e Sport con Disney+: i contenuti inclusi sono gli stessi del precedente pacchetto, con l'aggiunta di Disney+. Il prezzo è di 24,99 Euro al mese per 12 mesi, e fino al 31 Agosto offre TIM;

TIMvision Calcio e Sport: include tutti i contenuti di TIMVision + DAZN + Infinity+ ed il piano standard di Netflix, oltre che TIMVision Box. Il costo è di 29,99 Euro al mese per 12 mesi, ma fino al 31 Agosto costa 10 Euro al mese;

TIMVision Gold: include tutti i contenuti di TIMVision, DAZN, Infinity+, Disney+ e piano standard di Netflix, oltre che TIMVision Box. Costa 34,99 Euro al mese per i primi 12 mesi, ma fino al 31 Agosto costa 10 Euro al mese;

TIMVision e Now: include tutti i contenuti TIMVision ed il Pass Sport di NOW, oltre che il TIMVision Box. Costa 14,99 Euro al mese.

TIMVision TV ed intrattenimento

TIMVision: 6,99 Euro al mese con film, serie TV, cartoni e sport di TIMVision + Discovery+ e TIMVision Box;

TIMVision con Disney+: tutto il catalogo di TIMVision + Disney+ e TIMVision Box a 9,99 Euro al mese;

TIMVision con Netflix: tutto TIMVision + Netflix (Piano Standard) + TIMVision Box a 14,99 Euro al mese;

tutto TIMVision + Netflix (Piano Standard) + TIMVision Box a 14,99 Euro al mese; TIMVision Intrattenimento: tutti i contenuti di TIMVision + il catalogo completo di Disney+ + Netflix Piano Standard + TIMVision Box a 19,99 Euro al mese.

Tutte le informazioni sulle offerte sono disponibili direttamente sulla pagina ufficiale di TIMVision.