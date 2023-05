Quanto costa Twitch Turbo? Sale il prezzo per rimuovere la pubblicità

Non ci sono solamente novità relative alle funzionalità disponibili su Twitch in questo maggio 2023. Infatti, la popolare piattaforma viola sta anche incrementando il prezzo dell'abbonamento Twitch Turbo.

A tal proposito, come riportato anche da The Verge, è stato deciso di far salire il costo della sottoscrizione dai precedenti 8,99 dollari al mese agli attuali 11,99 dollari al mese. Questo per quel che concerne gli Stati Uniti d'America, ma di mezzo c'è anche l'Italia, visto che, come si evince dal portale ufficiale di Twitch, nel nostro Paese dal 25 maggio 2023 il prezzo è di 11,99 euro al mese.

Insomma, coloro che vogliono usufruire dei benefici di Twitch Turbo, che ricordiamo vanno dalla visualizzazione senza inserzioni pubblicitarie a un apposito badge per la chat, fino ad arrivare a un set di emoticon esteso, a colori personalizzati per il nome utente in chat e alla possibilità di archiviare i VOD per un tempo più esteso (60 giorni al posto di 14), dovranno pagare di più.

Accedendo al sito Web ufficiale di Twitch Turbo, si nota tra l'altro che i nuovi prezzi sono già attivi (in quanto in basso nella pagina si legge che il costo è di 11,99 dollari al mese). In ogni caso, le funzionalità offerte dal servizio non cambiano di una virgola, dunque si fa riferimento solamente a un aumento di prezzi. Twitch si sta in ogni caso già "mobilitando" per contattare gli utenti coinvolti via e-mail e sembra che coloro che hanno una sottoscrizione attiva possano mantenere il prezzo precedente per tre mesi (perlomeno all'estero).