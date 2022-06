Quanto costa vedere il calcio nel resto d'Europa? Il confronto con i prezzi di DAZN

L'annuncio dei nuovi prezzi di DAZN è coinciso con una serie di polemiche che hanno riguardato a più livelli il calcio italiano. La rimodulazione dei prezzi ha portato i colleghi di Calcio e Finanza a fare un'analisi su qual è la situazione nel resto d'Europa.

Partendo dalla Premier League inglese, che rappresenta il campionato più competitivo e spettacolare d'Europa, attualmente sono necessari tre abbonamenti per poter accedere alle 200 partite annue: Sky trasmette 128 partite, BT Sport ne trasmette 52 ed Amazon Prime Video trasmette 20 partite

Gli utenti possono scegliere l'abbonamento di BT Sport che propone una sottoscrizione alla TV tradizionale + fibra e tutti i canali di Sky a 93 Euro al mese. Non manca però lo streaming: Now costa 40 Euro al mese, BT Sport 30 Euro al mese e Prime Video costa 10 Euro al mese.

Passando alla Liga Spagnola, invece, per la prossima stagione sono in arrivo grosse novità. Le partite comunque saranno visibili tutte su Movistar+. L'abbonamento più economico per poter seguire tutte le partite ha un costo di 94,40 Euro al mese, con un'offerta che permette di portarlo a casa a 69,90 Euro per i primi tre mesi: a questi prezzi si avrà accesso non solo alle partite trasmesse da Movistar ma anche a quella di DAZN. Per chi vuole seguire tutto il calcio invece il costo sale a 107,90 Euro (che diventano 79,65 Euro per le prime quattro mensilità).

Per quanto riguarda la Germania, anche li DAZN di recente ha portato i prezzi a 29,99 Euro al mese, un prezzo che permette di accedere a 106 partite della Bundesliga e 121 partite di Champions League, a cui si aggiungono vari campionati esteri. Per accedere a tutti i match è necessario anche sottoscrivere Sky, che costa 40 Euro al mese per il pacchetto con calcio tedesco + europeo: il primo anno però viene proposto a 20,50 Euro al mese.

Infine, la Francia richiede due diversi abbonamenti per poter seguire la Ligue 1. 8 partite su 10 a giornata sono trasmesse di Amazon Prime Video (a 19,99 Euro al mese - di cui 5,99 Euro per la sottoscrizione classica a 12,99 Euro per il pass per il calcio) e Canal+ che costa 34,99 Euro al mese ma offre anche le altre competizioni calcistiche.