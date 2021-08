Quanto costa vedere la Serie A? Ecco i vari abbonamenti disponibili

Mancano poco più di due settimane al via ufficiale della nuova Serie A che mai come quest'anno sarà accompagnata da tante novità dal fronte televisivo. Come ormai noto, infatti, i diritti televisivi per la trasmissione delle partite sono andati a DAZN, ma quanto costa vedere la Serie A?

Le opzioni sul tavolo sono diverse, vediamo di fare il punto:

Abbonamento Sky Calcio : dal 1 Ottobre passa a 5 Euro al mese e consente di vedere 3 partite su 10 di ogni turno di Serie A;

: dal 1 Ottobre passa a 5 Euro al mese e consente di vedere 3 partite su 10 di ogni turno di Serie A; Abbonamento DAZN : costa 29,99 Euro al mese, con possibilità di disattivare la sottoscrizione in qualsiasi momento, e dà diritto alla visione di tutte le 10 partite per ogni turno di campionato. Di queste, 7 saranno trasmesse in esclusiva;

: costa 29,99 Euro al mese, con possibilità di disattivare la sottoscrizione in qualsiasi momento, e dà diritto alla visione di tutte le 10 partite per ogni turno di campionato. Di queste, 7 saranno trasmesse in esclusiva; Abbonamento TIMVision Sport e Calcio: ha un costo mensile di 29,99 Euro al mese per 12 mesi a partire dal 1 Settembre ed include non solo DAZN ma anche Infinity+ che permette di seguire anche la Champions League in streaming.

Le opzioni quindi sono davvero tante, ma è innegabile che coloro che sono appassionati di calcio e Serie A dovranno passare attraverso DAZN che ha portato a casa l'esclusiva per 7 partite su 10 a turno. Per la nostra guida per il calcio in TV fino al 2024, vi rimandiamo al nostro approfondimento.