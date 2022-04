Quanto costano 50 Sub su Twitch? La cifra non è esattamente per tutti

Mentre si inizia a parlare di maggiore libertà per i partner Twitch, la piattaforma viola continua a essere la preferita dai broadcaster non solo di gameplay, ma anche di informazione, discussione e trasmissioni dal vivo.

Se avete un canale di fiducia e avete già contribuito ad aiutare a crescere la community, sarete già più o meno al corrente di quali siano i costi da sostenere per regalare sub su Twitch. Ma quanto costano 50 di questi gift?

Attualmente, regalare una sub costa 3,99 euro, ma ecco quali sono i costi per moltiplicatori superiori:

1 abbonamento - 3,99 euro

5 abbonamenti - 19,95 euro

10 abbonamenti - 39,90 euro

20 abbonamenti - 79,80 euro

50 abbonamenti - 199,50 euro

100 abbonamenti - 399,00 euro

Vale la pena sottolineare come non vi siano sconti per un numero superiore a uno quando si decide di regalare un abbonamento e ogni quantitativo superiore sarà conteggiato come 3,99 euro per il numero di abbonamenti da regalare. Oltre a questi livelli preimpostati, raggiungibili direttamente dal pulsante Regala Abbonamento, è possibile utilizzare quantità preimpostate, che verranno conteggiate, in termini di costo, esattamente allo stesso modo.

