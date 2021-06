Quanto costano gli abbonamenti per vedere Serie A e Champions League dal 2021?

Torniamo a parlare della questione abbonamenti per vedere il calcio in TV dalla prossima stagione. Come noto, infatti, DAZN ha acquistato i diritti sportivi per la trasmissione di tutte le partite di serie A, mentre a Sky sono andati quelli della Champions League. Ma quanto costeranno?

Il nuovo pacchetto Sky Calcio, che include appunto la Champions League, ha un prezzo di 16 Euro al mese per 18 mesi se si sceglie Sky Smart e 20 Euro al mese se si opta per Sky Open, che garantisce la disattivazione in qualsiasi momento.

Sempre restando in ambito Champions League, per vedere le 16 gare che Amazon ha acquisito in esclusiva è richiesto l'abbonamento Prime che costa 3 Euro al mese o 36 Euro all'anno.

Anche Mediaset ha lanciato la propria offerta pay, disponibile su Mediaset Infinity ad un prezzo di 7,99 Euro al mese.

Per quanto riguarda la Serie A, invece, DAZN ha da poco svelato i nuovi abbonamenti che hanno un prezzo di 29,99 Euro al mese ma per il primo anno sono disponibili praticamente per tutti a 19,99 Euro a seconda dei requisiti.

Facendo un riepilogo, se si sceglie Sky Calcio via Sky Smart (16 Euro) + Amazon Prime (3 Euro) + DAZN in offerta (19,99 Euro), il prezzo richiesto è di 42,99 Euro al mese, che diventano 46,99 Euro se si opta per Sky Open.

Ovviamente tale prezzo non tiene conto di eventuali pacchetti aggiuntivi: se siete nuovi clienti Sky, il pacchetto Sky TV + Sky Calcio (sempre Sky Smart) è disponibile a 30,90 Euro al mese.