Quanto costano le AirPods al Black Friday? Previsioni ed aspettative sulle offerte

Sono passati pochi giorni dalla presentazione delle nuove AirPods 3, ma mancano anche pochi giorni al Black Friday 2021: il 26 Novembre 2021 andrà in scena il venerdì nero dello shopping e sicuramente gli auricolari senza fili di Apple saranno tra i protagonisti assoluti. Ma che prezzi bisogna attendersi?

Analogamente a quanto affermato nelle nostre previsioni sulle offerte di iPhone per il Black Friday 2021, anche per le AirPods freniamo facili entusiasmi e, soprattutto per le ultime arrivate, non ci attendiamo grosse promozioni.

Di listino, AirPods 3 costano 199 Euro e visto che sono state lanciate in via ufficiale il 25 Ottobre scorso, ci attendiamo riduzioni davvero minime, di pochi Euro, anche a causa della disponibilità che a causa dello shortage potrebbe essere limitata.

Discorso diverso per le AirPods Pro di prima generazione che costano 279 Euro di listino ma che sono state proposte da vari negozi (come Amazon) anche a 200 Euro circa: ci sentiamo di scommettere proprio su un prezzo di questo tipo, magari sui 189 Euro.

Le AirPods di seconda generazione vengono proposte già di listino ad un prezzo molto basso, di 149 Euro, dopo il lancio del terzo modello. Da questo fronte è facile prevedere un prezzo intorno ai 120 Euro, che sarebbe comunque ottimo vista l'esperienza che sono ancora in grado di offrire.

Infine, passiamo alle Airpods Max che sempre di listino costano 629 Euro ma negli ultimi tempi hanno fatto registrare un incremento del prezzo importante. Nel momento in cui stiamo scrivendo, Amazon le propone a 484 Euro ed è probabile che le promozioni del Black Friday non si discostino di molto da tale fascia.