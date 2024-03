Quanto costano le cuffie di Chiara Ferragni? Il prezzo potrebbe sorprendervi

Molti italiani attendono sviluppi sull'eventuale futuro della celebre coppia Chiara Ferragni e Fedez, dal momento che quest'ultimo apparirà il 2 aprile 2024 nel programma "Belve", condotto da Francesca Fagnani su Rai 2. Nel frattempo, però, l'imprenditrice digitale ha deciso di tornare a mostrare al pubblico gli auricolari wireless Chiara Ferragni.

Annunciati inizialmente a fine 2023, gli auricolari wireless CF - caratterizzati dalla combinazione di colori rosa (custodia) e oro (auricolari) - sono stati messi in mostra sul profilo Instagram di Chiara Ferragni negli scorsi giorni.

Il design include il logo "Chiara Ferragni" sulla parte frontale della custodia, accanto al tradizionale indicatore LED dello stato di carica. Non poteva mancare una borsetta di trasporto coordinata, accessorio che strizza l'occhio agli amanti della moda. Nella confezione troverete inoltre un cavo di ricarica USB Type-C/Lightning.

Questi auricolari offrono il supporto allo standard Bluetooth 5.0, permettendovi di usufruire di una distanza operativa Bluetooth di 10 metri. Una ricarica completa richiede circa un'ora e, grazie alla batteria da 350 mAh, può garantire dalle 2 alle 4 ore di autonomia stimata durante la riproduzione musicale.

Il costo degli auricolari CF è di 59 euro presso il sito Web ufficiale di Chiara Ferragni. Si può usufruire della spedizione gratuita acquistando prodotti per un valore superiore a 160 euro. Tenendo conto che il portfolio di Chiara comprende orecchini, rossetti, occhiali e molto altro, di certo i prodotti tra cui scegliere non mancano.

L'aspetto curioso è l'ingresso di Chiara Ferragni nel mondo della tecnologia, per un rilancio degli auricolari avvenuto in un momento difficile per i "Ferragnez". Basti pensare alla copertina de l'Espresso su Chiara Ferragni/Joker.

