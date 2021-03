Quanto costano i decoder HD? I consigli per risparmiare il più possibile

Si parla sempre più di passaggio al digitale terrestre DVB-T2, e secondo i dati di Confindustria sono davvero tanti gli italiani che sono costretti a cambiare decoder o TV per agganciare al meglio il nuovo standard. Ma quanto costa un decoder HD? Poco, vi spieghiamo come orientarvi e risparmiare.

Un decoder base Full HD per il digitale terrestre infatti può costare anche 25,99 Euro. E' il caso dell'iZap T365, che nel momento in cui stiamo scrivendo viene proposto da Unieuro a 25,99 Euro.

In linea generale, però, per coloro che non desiderano funzionalità eccessivamente avanzate i decoder terrestri Full HD costano sui 29,90 Euro: basta farsi un giro presso le principali catene di distribuzione per rendersene conto. Su Amazon è anche possibile trovare in offerta qualcosa a 24,90 Euro, ma il prezzo più diffuso è comunque quello di 29,90 Euro.

Se si sale di fascia però si può arrivare anche a toccare i 50 Euro. E' il caso del GT Media V7 Pro, un decoder per il digitale terrestre DVB-T2 HD che incorpora anche il satellitare DVB-S2X, con la possibilità anche di inserire la scheda Tivùsat. In questo caso però siamo di fronte ad un prodotto radicalmente diverso, che si rivolge ad una fascia di clienti differente.

Ricordiamo che i decoder DVB-T2 ed i TV beneficiano anche del bonus TV da 50 Euro, che può essere richiesto direttamente al momento dell'acquisto presso i punti vendita.