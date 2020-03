Questa costante fondamentale rimane la stessa anche vicino a un buco nero

Secondo il modello standard, la costante di struttura fine, che descrive l'elettromagnetismo, è la stessa in ogni punto dell'Universo. Ci sono alcune teorie che prevedono dei casi che possono modificare questa costante, come nelle vicinanze di un buco nero. Un nuovo studio prova a dare una risposta a questa domanda.

La costante di struttura fine è uno di quei numeri che non variano nelle formule fisiche (e compare anche in Death Stranding), come la velocità della luce o la massa di un elettrone. Determina la forza con cui si attraggono, o si respingono, le particelle cariche. I ricercatori non sanno perché assume questo valore (circa 1/137), ma sembra essere cruciale: con un valore diverso gli atomi non si formerebbero.

Attraverso dei testi in prossimità del buco nero supermassivo, i ricercatori non hanno trovato dei cambiamenti nel valore di questa costante.

Precedenti esperimenti sulla Terra, hanno già assicurato che la costante di struttura fine non varia con il tempo. "La cosa interessante è cercare delle variazioni in un altro posto dell'Universo, in un ambiente totalmente diverso," dice Aurélien Hees del SYRTE presso l’Observatoire de Paris.

Utilizzando la luce di 5 stelle che circondano il buco nero al centro della galassia (non quelle strane che il buco nero sta contribuendo a creare), Hees e il suo team hanno cercato degli indizi di una variazione nella costante di struttura fine. Quando la luce viene separata nelle lunghezze d'onda che la compongono, si osservano le così dette linee di assorbimento, particolari lunghezze d'onda che vengono assorbite da alcuni atomi. Se la costante fosse alterata, le linee di assorbimento non sarebbero le stesse che osserviamo sulla Terra.

Ma queste sono in perfetto accordo con le previsioni. È la prima volta che un esperimento simile viene effettuato vicino a un buco nero e i risultati confermano una proprietà importantissima per la fisica.