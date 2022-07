La costante gravitazionale: trovato un nuovo metodo per misurare la famosa G di Newton

La gravità è una delle nozioni fondamentali della nostra fisica. Da quando fu "scoperta" e descritta da Isaac Newton, è sempre stata al centro di molte ricerche e ancora oggi viene delineata come una delle quattro forze fondamentali che controllano il resto dell'universo.

La costante di gravitazione universale, spesso scritta come G, è fondamentale per comprendere la gravità e, per calcolarla, è necessario sfruttare misurazioni ed esperimenti. Uno di questi si propone di migliorarne la lettura. Un team di fisici ha usato un paio di sbarre vibranti per misurare la costante di gravitazione universale con un'incredibile precisione. La tecnica ha però ancora un'incertezza molto alta, ma con il tempo potrebbero arrivare miglioramenti o percorsi alternativi che permetteranno di farne un utilizzo pieno.

Come spiega il professor Jurg Dual, del dipartimento di meccanica e processi ingegneristici dell'ETH di Zurigo, bisogna misurare la costante di gravitazione universale con quanti più metodi possibili. Il capo di questo studio ha descritto come ha fatto il suo team a portare avanti l'esperimento. Hanno utilizzato una sbarra di metallo sospesa facendola vibrare, misurando poi quanto vibrasse un'altra sbarra dello stesso metallo adiacente. Le due sbarre non si stavano toccando, ma la prima emetteva onde gravitazionali che facevano muovere anche la seconda sbarra.

Questo metodo ha un'unicità rispetto agli altri: infatti, i precedenti esperimenti si basavano tutti sulla statica, dove viene contata anche l'influenza gravitazionale di tutto ciò che c'è nell'universo. Ciò non accade in un sistema dinamico, dove invece è più possibile isolare l'esperimento. Al momento, il risultato è superiore del 2,2% rispetto alle cifre che già abbiamo, ma va valutata comunque una grande incertezza nella misura. "Per ottenere un valore affidabile, dobbiamo ridurre ancora l'incertezza di un buon numero. Ci stiamo anche adoperando per raccogliere misure con un esperimento leggermente modificato, così da poter determinare la costante con precisione ancora migliore".

Meglio non giocare con la gravità, come sanno bene i dinosauri.